Como amoblar una cocina funcional: 6 tips

TIP #4- No importa qué tan lindas sean tus paredes y accesorios si, una vez cae el sol, la iluminación no logra hacerles honor. Es por esta misma razón que nuestro concejo número 4 resulta uno de los más importantes del listado; puesto que sin luz no hay belleza que valga. Ya te hemos mostrado cómo tu mesón puede convertirse en tu comedor y también en tu compartidor pero lo que aún no te habíamos dicho es que –en una cocina funcional- ¡también puede convertirse en tu lámpara de magna dimensión! Inspírate por la imagen superior y busca nuevas y mejores formas de dar vida, luz y brillo a tu cocina.