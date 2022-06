Oficina en casa: te contamos cómo integrarla con tus espacios

Hoy hablaremos de un tema muy en boga desde que trabajar remotamente empezó a ganar auge. Bien sea porque trabajamos en modalidad freelance o porque formamos parte de una empresa que favorece el trabajar desde la casa, son cada vez más las personas que necesitan una oficina tiempo completo en la casa o al menos un espacio de trabajo, donde puedan ponerse al día con el trabajo que quedó pendiente o adelantar durante los fines de semana.

Algunos usan para este fin la mesa del comedor, pero la verdad es que no es una buena opción ya que sacrificamos ese espacio que permanece permanentemente desordenado, las mesas y sillas de comedor no suelen tener la altura adecuada ni la ergonomía para hacernos llevaderas largas jornadas de trabajo y es difícil organizar las herramientas que necesitamos para poder trabajar con eficiencia.

Decoradores y diseñadores de interiores reciben cada vez más el pedido de incorporar la oficina en casa, ya sea como un espacio completamente independiente que sirva también para recibir clientes o simplemente como un rinconcito que les permita tener en escritorio, el computador y espacio para guardar otro tipo de herramientas de trabajo.

Eso sí, que la oficina en casa no sea una excusa para tener un espacio simplón, sin gracia, esencialmente aburrido y que no nos atraiga para nada. Por el contrario, tenemos la oportunidad de decorar nosotros nuestro propio lugar de trabajo, cosa que seguramente no sucedería si trabajáramos todos los días en una empresa, eligiendo los colores que más nos gustan, los muebles que nos resulten más atractivos y cómodos y, en suma, la decoración que se adapte a nuestras necesidades pero también a nuestra personalidad.

Entonces, lejos de pensar en la oficina en casa como ese lugar donde pasaremos horas más o menos tediosas, encaremos este proyecto con alegría, por todas las posibilidades prácticas y estéticas que conlleva. Con esto en mente, les traemos varios ejemplos fabulosos, con la seguridad de que se robarán unas cuantas ideas.