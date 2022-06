Amoblemos tu apartamento: una guía sencilla en 7 pasos

La cocina debe tener lo que necesitemos para cocinar. Ni más ni menos. Horno-estufa, si es posible con un extractor, lavaplatos o lavavajillas si tenemos más dinero y poco tiempo para andar limpiando. Muchas gavetas puede generar confusión y desesperar a veces, mejor tener pocas pero amplias y bien distribuidas.

Muchas personas deciden colocar la lavadora en la cocina Yo no lo aconsejo… No por cuestiones estéticas, sino porque me da miedo confundirla con la nevera. Pero cada cual con su gusto.