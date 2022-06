Cocinas abiertas

En primer lugar te aconsejamos hacer una lista de lo que para ti es prioritario tener en tu cocina. Por ejemplo, si eres una persona que no suele cocinar mucho puedes optar por no tener un horno muy grande ni llenar los espacios de grandes ollas que nunca vas a utilizar. Por esta razón es bueno hacer una lista de lo que debes y lo que no debes tener dentro de tu cocina y así empezar con el diseño.

Las cocinas tradicionales se caracterizan por tener a la vista múltiples elementos esenciales para la actividad de cocinar. En el estilo moderno, todo este tipo de elementos desaparecen. Por eso las cocinas deben contar con muebles que permitan el almacenamiento de estos elementos pro de fácil acceso para que sea sencillo acceder a ellos. La madera logra crear contrastes de elegancia y estilo por lo que se destaca por ser uno de los materiales más cotizados en este ambiente de la casa.

No basta solo con mantener el espacio libre de objetos y decoración, el aseo de la cocina es también fundamental para lograr el aspecto que deseas y por razones de higiene.