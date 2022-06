Decoración rústica en habitaciones infantiles

Puedes lograr que la decoración del cuarto del niño se haga por medio de comics donde su historia tenga un trasfondo contry y obviamente rústico de modo que la utilización de los colores sea de fácil elección y acorde con el estilo que elegiste manteniendo el sentido infantil de la habitación.

Al igual que los elementos decorativos, te aconsejamos que no uses demasiados ya que estos pueden generar una sensación de espacios sobrecargados; es decir, que no tienes espacio y este por supuesto te va a generar desorden. Es necesario que tengas presente que pocos muebles y distribuidos en lo esencialmente necesario como mesas de noche, televisor y armario de ropa son suficientes en espacios reducidos.