Un apartamento de un concepto inigualable

Ahora pasemos a los dormitorios; he aquí el cuarto principal de ésta maravillosa residencia. ¿Te gusta?; a nosotros sí. Hagamos un pequeño repaso entonces acerca de los factores o elementos visuales que se repiten en este cuarto y los demás espacios que ya hemos expuesto. ¿Preparado para el ejercicio? He aquí las similitudes que nosotros encontramos:

1. El azul de la pared central, al igual que el verde de la cocina y el rojo de la sala, es mate.

2. Nuevamente, únicamente una pared se encuentra pintada de tono mate mientras que las demás dan cuenta de colores mucho más neutros como lo es el blanco y el beige.

3. Las cortinas son negras (tono que ha sido una constante a lo largo y ancho de todo el recorrido).