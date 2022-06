Ideas para pisos de cocina

Este material se caracteriza por su larga durabilidad ya que no se raya fácilmente y puede limpiarse con prácticamente cualquier producto. Se fabrican baldosas de forma uniforme por lo que no se crean juntas que acumulen suciedad lo que es ideal para una zona de servicio tan transitada como una cocina. Los colores no son limitantes ya que existe una amplia gama de colores de porcelanato en el mercado. Ten en cuenta que su utilización es ideal en climas cálidos y no muy apropiada en climas fríos.