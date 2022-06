Mobiliario ideal para todo tipo de sala

Las plantas no podían faltar dentro del mobiliario de cualquier objeto arquitectónico, que aunque no son un elemento primordial, quedan siempre bien como decoración. Las jardineras interiores, además de dar vida y respiro a la casa, hacen las veces de elementos divisorios que además generan armonía y equilibrio. El tipo de planta es entonces, el que deberá elegirse con cuidado pues cada espacio es diferente y las condiciones de luz natural y ventilación que requiren algunas plantas son diferentes para otras por lo que este aspecto también es importante, no solo por la salud de la planta sino también por la imagen de tu casa.