Haz de tu sala tu espacio de trabajo

No solo no queremos terminar como el jorobado; ¡tampoco queremos terminar ciegos! La oscuridad está perfecta a la hora de dormir o en un cine pero no en tu sala y mucho menos en tu área de trabajo. No pongas a tus ojos a esforzarse más de la cuenta y opta por potentes (y si es posible ahorrativas) lámparas así como con grandes entradas de luz solar –ya sean frontales o laterales-.

Recomendación: Es mejor prever que lamentar.