Todo lo que debes tener en cuenta para tener el closet ideal

C | C INTERIOR ARCHITECTURE

Quizás sea un aspecto que no se contempla con frecuencia, pero el espacio para los zapatos es muy importante, ya que ocupan una gran cantidad de espacio, sin mencionar que se pueden dañar muy fácilmente si no tienes cuidado donde los dejas. Encontrar una forma ordenada, no solo va a ahorrarte mucho espacio sino que hará de tu vestidor un espacio lleno de estilo donde además se garantizará la conservación de tus zapatos. Elementos escalonados o simples repisas en la pared son una excelente idea de almacenamiento.