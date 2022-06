No te conviertas en un esclavo de la organización

Roma no se construyó en un día. No pienses que una vez que hayas organizado tu espacio, ya está. Te sentirás como un fracaso cuando tengas que organizar y limpiar todo de nuevo en un mes. Date cuenta de que, si bien se ha creado un nuevo, eficiente, y lógico sistema ’para el procesamiento y de elementos entrantes y salientes’, aún no ha concluido. No hay piloto automático. Tiene que haber un mantenimiento regular, pero sólo estarás contenta cuando veas que tu nuevo sistema es mucho más eficiente que el anterior.

Trata (dentro de lo razonable) de mantener un patrón de actividades diarias. Una cosa que realmente a mi me ha ayudado en cuanto a la limpieza es la sacar el tiempo para una tarea diaria dentro de mi rutina. De esa manera creé una disciplina para que esa media hora más o menos de un día, después de la hora de la cena, esté dedicada a la limpieza, sin pensarlo dos veces. Trato de disfrutar esta parte que no me agrada mucho imaginando que soy la cenicienta y que pronto tendré mi zapatilla de cristal!