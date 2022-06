Decoración de otoño 2018: Tendencias directo del hemisferio norte

En este libro de ideas les traemos las mejores tendencias de los decoradores y diseñadores de interiores que trabajan en latitudes más boreales y que aprovechan el otoño para darle una mayor calidez a sus espacios, de cara al frío invierno del hemisferio norte.

Si bien nuestro país tropical no atraviesa los cambios estacionales propios de las zonas templadas, esto no quiere decir que no podamos beneficiarnos de estas tendencias tan maravillosas, que estos cambios de temperatura generan en otros lugares del planeta.

Pongámonos primero en modo otoñal . Pensemos cómo las hojas van pasando de verde a esas fabulosas tonalidades que varían desde el amarillo brillante, pasando por diferentes tonos de dorados y ocres, pasando por delicados rozados, púrpuras y vinotinto, llegando hasta toda la gama de cafés. Empiezan a encenderse las primeras chimeneas, las comidas se vuelven más nutritivas y calóricas, mientras salen a relucir esas bebidas reconfortantes como chocolate caliente y licores cremosos.

¿Ya estamos allí? Entonces empecemos a conocer algunas de las tendencias que se vienen con todo este otoño y pensemos cómo podemos aplicarlas en nuestros hogares, especialmente, si vivimos en tierra fría, ya que todo lo que el otoño tiene para ofrecer en el norte, muy bien se podría replicar en las regiones más frías de nuestra tropical Colombia.