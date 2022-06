Dale a tu sala un estilo elegante y clásico

¿Qué sofá es más cómodo que el de la abuela? Te aseguramos que recurrir a cómodos y antiguos sofás no solo te hará sentir confortable sino que también hará lucir tu sala hermosa. Es momento de ceñirnos a los retro encontrando la magia, la elegancia y el misticismo en lo vintage. No olvides que no importa si los sofás de tu abuelita son chillones; todo lo contrario, ¡eso los hace aún mejores! Lo importante al final del día es saber balancear tonos fuertes o estampados estridentes y característicos de otras décadas con fondos y pisos más planos y limpios en cuanto a color respecta. Por último, jamás olvides que las mecedoras ¡nunca pasarán de moda!

Deja tus muebles y tus mesas intactas a menos que, verdaderamente, necesiten una buena re-formación. Pase lo que pase, no arruines el misterio que envuelven los objetos viejos.