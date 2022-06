Alternativa para la calefacción: Estufas Pellets

¿Qué son las estufas de pellet? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Existen de diferentes tipos?; sabemos que tienes muchas preguntas pero, no te preocupes, nosotros tenemos todas las respuestas. Estas hermosaas, eficientes y antiguas estufas han sido de gran uso no solo para cocinar en casas de campo o cabañas, sino que tambien han sido un excelente aliado a la hora de calentar tu sala. Si has estado contemplando la posibilidad de instalar una estufa de este tipo o si, por el contrario, planeas pasarte a una casa que ya cuenta con una; te recomendamos seguir leyendo para así informarte mejor.