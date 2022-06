Guía para elegir azulejos para el baño

Lo primero a tener en cuenta antes de elegir los azulejos, es que existen varios tipos con características particulares, y es necesario distinguir entre ellos para hacer una escogencia acertada que se adapte al proyecto decorativo del baño que se desea modernizar. Un profesional en diseño de baños puede ser nuestro mejor aliado para empezar.

Los diferentes tipos de azulejos tienen en sí mismos una clasificación en función del tono, el calibre, la resistencia al desgaste, y el grado de antideslizamiento.

Tonalidad: cada lote de azulejos tiene un matiz particular que no es igual al color de los azulejos de otras series, por factores diferenciadores que determinan el tono en particular como el tiempo de cocción del material, la humedad, exposición al frío o al calor.

Calibre: Es la referencia de fabricación para agrupar los azulejos del mismo tipo de diámetro, espesor, etc.

Resistencia: las baldosas poseen resistencia al desgaste superficial, esta resistencia es medida y catalogada a través de escalas especiales.

Grado de superficie anti-resbalante: se refiere al nivel de superficie cerámica antideslizante suave, medio y fuerte.