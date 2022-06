Casa limpia siempre

Por favor, no me juzguen por este consejo. Es solamente un consejo para casos extremos, como cuando llegan tus suegros de improviso. Así que aquí va: Mete tus platos sucios en el horno. Si se acumulan los platos en el lavaplatos, parece que hubieras tirado todo allí en el último minuto, o así hayas acabado de cocinar, parece como si llevaras acumulando platos sucios por semanas, a pesar de tener todo lo demás brillante. Para evitar esto, agarra una bandeja de horno y mete todos los platos y cubiertos juntos y ponla en el horno. Luego todo estará listo y en orden para ser lavado. Nota: No precalentar el horno… incluso por accidente… hasta que hayas sacado todo.