Galería de cuadros y cómo hacer con ellos una pared genial

La forma en laque se disponen los elementos será la encargada en darle un sentido a la pared que en conjunto con los colores, la materialidad y el espacio, van a generar una decoración equilibrada y particular que seguramente va a encantar a quienes visiten tu casa. No le tengas miedo a las formas y atrevete a crear diseños jugando con las curvas, la continuidad de las líneas, la simetría, el orden y por qué no, el desorden.