Tendencia La vie Bohème en tu cuarto

Las plantas no deben faltar en el estilo bohemio. No tengas miedo de crear una pequeña jungla en tu casa, y de decorar con plantas de maneras inesperadas. Cuelga macetas del techo, pon algunas en repisas y usa plantas de distintos tipos. No te preocupes si no tienen flor, ya que mientras mas naturales se vean mejor. Eso si, no decores con plantas de plástico.

Se uno con la naturaleza, únete a ella

