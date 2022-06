El cimiento de tu nueva casa

En ambas ciudades y el campo, la selección de sitios con el mejor suelo es una decisión técnica importante en el proceso de construcción. Si vives en una casa, condominio o apartamento, tu hogar está conectado a la tierra. Tu escuela, el edificio en el que trabajas, las tiendas a las que vas de compras. Todos están construidos en suelo, y, a menudo con él.

Los cimientos de los edificios tienen que estar en suelos estables y fuertes. Los suelos varían en fuerza. Algunos suelos son capaces de soportar un rascacielos, mientras que otros suelos no son capaces de soportar el peso de un humano. Si el suelo debajo de un edificio no es estable, la fundación del edificio podría agrietarse, hundirse, o peor, el edificio podría caer! La fuerza y la estabilidad de los suelos dependen de sus propiedades físicas. Suelo con buena estructura es más estable. Las texturas de arcilla a menudo son más estables que las texturas de arena, ya que tienen una mejor estructura. Sin embargo, una mezcla de tamaños de partículas (y los tamaños de poro) son mejores para la ingeniería (al igual que es mejor para los cultivos). También es importante que el suelo permanezca estable a través de ciclos de humedecimiento y secado, de manera que la expansión del suelo no agriete carreteras o cimientos.