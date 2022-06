Dale vida al interior de tu hogar

El color azul petroleo no es muy usual para pintar las paredes, sí para muebles o usado en cortinas y otros textiles, pero repito, no en la pintura de paredes. Resulta que los colores oscuros absorben la luz, y por esto se pueden tener efectos no deseados en los ambientes. Pero utilizado de forma moderada e inteligente se logran resultados muy agradables, como en esta idea de los alemanes COROTO – DEUBEL D’AUBETERRE GBR.

Es ideal para una sola pared grande localizada en una zona central de la casa, como por ejemplo, la sala. Un mueble claro sobre una pared azul, o gris oscuro, puede resultar en un agradable y sofisticado contraste.

¡Atrévete al reto!