Pequeño apartamento totalmente renovado

Volvamos al apartamento antes de ser remodelado; tenemos dos palabras para describirlo: pequeño y aburrido. Muy seguramente te estarás preguntando ¿cómo puede alguien vivir allí, en medio de cuatro paredes, como si se tratase de un solo cuarto en vez de un aparta-estudio?; nuestra respuesta es simple: no se puede. La razón por la que no se puede vivir cómodamente aquí -a diferencia de o que probablemente estás pensando- no es el espacio reducido sino la falta de divisores generadores de áreas, sub divisiones y espacios independientes. ¿Quieres ver en qué se convirtió esto?; he aquí el resultado de una hermosa e inteligente remodelación… .