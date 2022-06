Una acogedora casita llena de color

He aquí la puerta hacia un espacio alegre, cálido y colorido. Así las cosas, y mediante un hermoso tono vino tinto, este adorable color naranja coral nos da la bienvenida con frescas y radiantes matas y flores que adornan su entrada. No permitas que las apariencias te engañen; lo pequeña no le quita lo extraordinaria.

¿Notaste que la pared está arqueada?; seguro notarás más de una pared como esta. Recuerda que en el patrón está la clave para brindar una unánime sensación.