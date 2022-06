Para tener una buena noche de sueño

Conseguir una buena noche de sueño es esencial para el bienestar de cada uno de nosotros todos. No hay nada peor que levantarse con sueño y con las energías al mínimo. Los estudios han demostrado que la falta prolongada de sueño puede conducir a condiciones tan graves como la psicosis temporal, y eso no es bueno, no no. Dormir lo suficiente es esencial para que el cuerpo se recupere del estrés y el trabajo del día anterior. También es muy beneficioso para prepararse para las demandas del día siguiente.

Si para usted es muy difícil caerse dormido y lucha constantemente para mantener el sueño durante la noche, puede estar padeciendo de insomnio. Hoy en homify vamos a darles algunos consejos para que puedan obtener el descanso que necesitan. La mejor dormida de sus vidas.