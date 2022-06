18 consejos y opciones para tener la mesa de comedor perfecta

La mesa del comedor es un mueble estrella en el salón. En ella no sólo se comparte la comida a diario o en ocasiones especiales, también se disfruta de momentos entre familiares y amigos. Y aunque no se use con frecuencia, si ese fuera el caso, sigue siendo un mueble visible y llamativo que debe ser cuidado y decorado con esmero, bien sea para que combine con el estilo general de la sala, o para que contraste con los ornamentos que se exhiban sobre ella.