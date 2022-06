Revestimientos: cómo utilizarlos en tus espacios

Los revestimientos para el baño nacen de la necesidad de proteger pisos y paredes de la humedad y las salpicaduras, así que es bueno escoger azulejos o cerámicos que no sean porosos. No es necesario utilizarlos en todas las paredes, bastará con proteger las que están cerca de la ducha o bañera. Este baños es una clase magistral de cómo lograr un look ecléctico incorporando el revestimiento a la decoración.