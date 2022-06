Iluminación externa para la casa te mostramos cómo hacerlo

En este libro de ideas hablaremos de la iluminación, una disciplina dentro del diseño de exteriores que puede ser al diferencia entre un espacio realmente de ensueño o un patio, jardín o terraza con suficiente luz para poder ver cuando nos encontramos afuera en horas de la noche.

En el teatro, la iluminación es un arte que puede elevar o hundir no sólo la escenografía, sino incluso la obra completa. En nuestros espacios la forma de iluminarlos es igualmente importante, aunque a veces la pasemos por alto. Si la iluminación general es suficiente, pero no tiene nada de espectacular, simplemente no repararemos en ella. Si un espacio es demasiado oscuro o por el contrario está demasiado iluminado, seguramente nos parecerá molesto en uno u otro sentido, pero nada más.

Ahora, cuando vemos espacios bien iluminados, con un diseño de iluminación realmente inspirado, ahí todo cambia y empezamos a darnos cuenta de detalles que nunca se nos habrían siquiera ocurrido. Pero para lograr una iluminación fabulosa, es necesario contratar a expertos o al menos empaparnos en la teoría y decirle a un electricista lo que queremos lograr.

Vamos a enfocarnos hoy en la iluminación exterior y para ello les mostraremos una casa que es una clase magistral en esta materia y que pone en práctica tantos tipos diferentes que al final, nos resulta imposible rastreas cada una de las fuentes de luz y simplemente nos rendimos para disfrutar el resultado, que es casi una escenografía. Acompáñennos y se darán cuenta de que no exageramos en lo más mínimo.