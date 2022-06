9 ideas creativas para separar la entrada de la sala

En este libro de ideas vamos a hablar de dos espacios que es preferible que siempre tengan algún tipo de transición entre ellos: la entrada de la casa y la sala. No es poco común, especialmente cuando se trata de apartamentos o casas pequeñas, que nos encontremos ante la ausencia total de hall de entrada, recibidor o vestíbulo. No es ninguna tragedia, que esto suceda, pero siempre es más agradable tener esa pequeña pausa que nos permita descubrir de a poco las áreas sociales o que si se trata de una espacio completamente abierto y sin paredes, pueda haber una diferenciación visual, ya que no física que separe la sala de la entrada.

Los arquitectos de interiores tienen algunos consejos para nosotros, o bien para decorar el hall de entrada y que se convierta con toda justicia en la antesala de nuestra casa, revelando de a poquito lo que nos encontraremos en el interior, o para separar visualmente la sala de la entrada o, finalmente, para generar un recibidor o vestíbulo donde antes no había nada.

Sea cual sea el caso, la idea es entrar a la casa en etapas. Si vivimos en apartamento, hay varias instancias que nos van llevando al interior, desde la puerta del edificio, pasando por el ascensor y el vestíbulo. Si se trata de una casa cerrada por un muro perimetral, primero viene la entrada al terreno, la llegada al porche y finalmente la entrada a la casa. En todas estas instancias, ese último pasito, es una sensación que puede ser real, creada por la arquitectura de la casa o apartamento o se puede generar construyendo paredes falsas o incorporando elementos que oculten las áreas sociales. O simplemente podemos hacer que la sala se distinga de alguna manera del hall de entrada con trucos que no incluyen ningún tipo de límite.

Acompáñennos a conocer estos maravillosos espacios y a robarse las ideas que aquí les vamos a compartir.