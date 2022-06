Un apartamento que aprovecha al máximo su espacio

No importa si tu apartamento no es muy ancho siempre y cuando sea largo o viceversa. Es necesario aprender a acomodarnos a nuestras necesidades para así poder aprovechar con lo que contamos. Este apartamento de apenas 32 metros es el ejemplo perfecto de cómo disponer un espacio más largo que ancho, ¿si lo ves?; no luce nada mal. ¡Solo debes ser ingenioso!

Debemos hacerte una recomendación (si es que ésta se ajusta a tu presupuesto, claro): a espacios pequeños, ¡televisores planos! No olvides que un televisor plano te ahorrará espacio y te aportará calidad.