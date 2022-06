10 casas en diferentes estilos: ¡elige el que más te gusta!

En este libro de ideas les traemos algunos estilos de casas que nos encantan y que pueden replicarse con la ayuda de nuestros arquitectos de interiores de confianza.

Los estilos de otras épocas siempre vuelve, de una forma u otra, por lo general adaptándose a las necesidades que nos plantea la actualidad. Aún así, siempre se mantienen elementos del pasado que nos hablan o bien de una época que nos parece atractiva o interesante, como el estilo mid-century, que se inspira en el mobiliario y decoración de mitad del siglo pasado, o algunos estilos que forman parte de nuestra historia e identidad cultural como el estilo colonial.

Lo cierto es que sea cual sea el estilo elegido o la época que más nos atrae, es importante no caer en demasiados clichés o nos encontraremos con una casa que en lugar de parecer un hogar, posa como el set de Madmen o de una película costumbrista.

Luego existen algunas tendencias que pueden o no ser pasajeras, pero que en ocasiones se adaptan de maravilla a nuestra realidad. Sirva como ejemplo el auge de la decoración brasileña, que en este libro de ideas forma parte del estilo tropical, pero que en un país que no tiene las 4 estaciones de la zona templada y que tiene inmensas extensiones de tierra caliente, no podría ser más apropiado.

Las opciones son variadas y como siempre, se adaptan al gusto del consumidor. Reiteramos eso sí, las recomendaciones a la hora de decorar: hagámoslo con mesura y sin dejarnos llevar por completo a un estilo o época.