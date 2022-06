Como convertir tu apartamento en un loft

¿A quién no le gustaría vivir en un loft? Llevamos décadas viéndolos en series y películas americanas, europeas y británicas y no dejan de seducirnos con su impronta artística e industrial. Pero hablemos un poco de estos apartamentos que son la delicia de arquitectos de interiores y decoradores en todo el mundo, para que podamos entender mejor de dónde proviene esa estética tan particular.

La palabra loft antes del boom de este tipo de apartamentos solía referirse a áticos o buhardillas situadas directamente debajo del techo de un edificio. Luego de que las zonas industriales de las grandes ciudades se vieran obligadas a mudarse a zonas más distantes del centro debido a la creación de nuevas ordenanzas municipales, estos edificios con sus altos techos y grandes espacios abiertos se convirtieron en la morada de artistas y bohemios, debido a sus generosas proporciones y lo económico de sus precios tanto para al alquiler como para la compra.

Corre el tiempo y gracias al fenómeno de gentrificación en las zonas antes dedicadas a edificios fabriles y posteriormente invadidas por toda clase de artistas, los lofts empezaron a ponerse de moda y a alcanzar el cotizadísimo estatus que ostentan hoy en día.

Zonas que antes fueron industriales como el Meatpacking District en New York o el Art District en Los Angeles han visto subir sus precios por metro cuadrado debido a esta moda a un paso de vértigo.

Por su parte, los desarrolladores inmobiliarios, siempre atentos a las oportunidades, no sólo se han dedicado a convertir cuanto edificio o galpón encontraran a su paso en viviendas residenciales, sino que también han apostado por la construcción desde cero de apartamentos tipo loft que imitan el estilo de los originales. Se distingue a los lofts legítimos llamándoselos hard lofts mientras que a los departamentos construidos recientemente utilizando elementos de diseño de los anteriores se les conoce como soft lofts.

Debido a sus orígenes e historia, el estilo de los lofts es decididamente industrial, aunque por sus características espaciales son muy versátiles y se adaptan a cualquier otro estilo.

Acompáñennos a conocer las claves para replicar la estética loft en nuestros apartamentos justo a tiempo de subirnos a al nuevo estilo industrial, que se viene con todo en 2019.