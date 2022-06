Baños rectangulares: soluciones y consejos para que se vean increíbles

La arquitectura orgánica está tomando mucha fuerza en la actualidad y como no, si se trata de llevar la arquitectura y nuestro hábitat de la mano de la naturaleza y nuestro medioambiente integrándonos con nuestro ecosistema sin afectarlo. Pero esta no es la única razón por la que aconsejamos el uso de materiales naturales sino también, porque quedan muy bien como parte de la decoración, no solo de tu baño, sino que también de todo tu hogar.El cuarto de baño es también un espacio de relajación donde es importante que te sientas a gusto. Los materiales naturales ayudan a brindar estas sensaciones de relajación. Puedes combinar varios de estos materiales, o si prefieres usarlos sutilmente, lo importante es que el resultado sea una decoración armoniosa. Ten siempre presente que la saturación de espacios no es buena y que lo que decía el alemán Mies Van Mies van der Rohe, menos es más es un concejo que no se debe pasar por alto.