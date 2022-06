Pisos en microcemento: cómo utilizarlo en interiores y exteriores

Cada vez más, este tipo de piso va en tendencia y no es para menos. En primer lugar por la facilidad económica que lo hace accesible a cualquier bolsillo, sino también en el poco mantenimiento que requiere. El resultado final cuando es realizado por personal altamente capacitado es digno de espacios con estilo y elegancia; sin embargo, ten en cuenta siempre el estilo global de la casa y en particular del espacio donde se instalará este tipo de piso para que no se rompa con la armonía que buscas.