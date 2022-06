Arquitectura moderna con toques de vida

La arquitectura moderna puede en algunos casos dar la impresión de aséptica y poco acogedora. He allí la importancia de que todos los elementos del diseño se encuentren bien balanceados. El estilo moderno con toque minimalista no acepta excesos, es por eso que inclusive los últimos detalles tienen que ser sencillos y totalmente balanceados. Este libro de ideas busca mostrarle a nuestros lectores como podemos, sin demasiadas complicaciones, resaltar la obra arquitectónica moderna a través de la correcta elección de las plantas para su entorno. No sólo resaltar su belleza, pero también dar ese toque acogedor que todo entorno debería tener. A continuación presentamos unas cuantas fotos en las que podemos apreciar el uso correcto de la vegetación para acentuar la belleza del diseño arquitectónico. Ejemplos que nos muestran como un detalle bien pensado vale más que nada.