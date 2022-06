Ideas para organizar la casa a la perfección después de las fiestas

El Swedish Death Cleaning es una tendencia similar a la de los libros de Marie Kondo. Pese al fúnebre título, este método lo que recomienda es enfocarse en una limpieza general que les facilite a nuestros familiares y herederos el proceso de disponer de nuestras cosas cuando ya no estemos. Esto se refiere no sólo a muebles, objetos personales y prendas de ropa, sino también de documentos que puedan facilitarles no sólo el proceso de la pérdida, sino los aspectos prácticos y legales también a los seres queridos que dejaremos atrás al fallecer .