Cuidados en el interior de la casa cuando hay mascotas

La madera, además de ser un material muy bonito y agradable, es también un material que puede dañarse fácilmente si no se tienen los cuidados pertinentes. Puedes, enseñarle a tu mascota a no subirse a los muebles de madera, haciendo ciertas trampas que le hagan entender que ahí no debe jugar. Amarrar cuerdas en las patas de los muebles evitará que se creen marcas de rasguños y/o dientes.