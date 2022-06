Como incluir arte contemporáneo en el hogar

¿Cómo se puede añadir el arte a un espacio interior ? Es una gran pregunta que frecuentemente pasa por alto en el diseño de interiores. Por sí solo, el arte puede ser dinámico, brillante, notable y asombrosamente complejo, ya que estamos hablando de pinturas y visuales o los artículos más tangibles, como la escultura y la cerámica.

Primero que nada, muestra tu arte con confianza – si te gusta – te gusta y punto. En segundo lugar, el arte no tiene por qué ser simplemente estético y agradable para trabajar bien. Si este induce cierta reacción en ti y provoca cierto ambiente en tu casa, entonces eso es una buena señal de que estás en el camino correcto. En tercer lugar, no tienes que poseer un Fragonard, Picasso, Cézanne o Renoir para apreciar el arte en el hogar. El arte no tiene límites, debe ser accesible, y no basado en etiquetas de precios por sí solos.

Hoy en homify, estamos dando un vistazo a algunos consejos sobre como incluir arte y decoración en nuestro hogar. Toma un paseo por esta bella galería, y obten una fabulosa inspiración para hacer de tu hogar un refugio deslumbrante de entusiasmo artístico .