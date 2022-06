Cómo tener un jardín con el menor trabajo posible

Sin lugar a dudas, tener a la mano los utensilios necesarios para el mantenimiento de un jardín, hará más sencilla y profesional esta tarea.

Si lo quieres fácil, debes tener:

Guantes – busca unos que te protejan de raspaduras y reacciones alérgicas por contacto.

Pala – por su variedad, debes escoger una que se adapte a las necesidades específicas de tu jardín.

Rastrillo – ideal si el terreno de tu jardín lo requiere, de no ser así, bastará con tener una escoba para exteriores.

Tijeras de podar – no uses tijeras para manualidades, las tijeras de jardín tienen la fuerza y filo adecuados. No te esfuerces de más cortando sin éxito las ramas, ni maltrates tus plantas.

Cortadora de césped – te permite emparejar fácilmente el pasto, como y cuando quieras.