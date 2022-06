6 Tips para un óptimo mantenimiento de tu lavadora

Recuerda que si tu condensador no recibe la suficiente corriente, el motor arrancará pero terminará por trabajar más de lo debido lo que lo hará recalentarse. Lo anterior terminará por dañar tu condensador. Primero deberás probar tu condensador para asegurarte de que esté funcionando adecuadamente. Utiliza un medidor de resistencia; si la aguja no se mueve o no hay lectura entonces tu condensador, tu lavadora y tú están en apuros.

ERRASTI