Una casa prefabricada de ensueño

Continuando con nuestro recorrido nos topamos con la sala, la cual se encuentra junto al comedor y la cocina; ¿si ves que no se necesitan de grandes espacios para tener una casa funcional? He aquí el efecto óptico: una ventana muy grande no solo proporcionará luz y ventilación sino que hará lucir tu espacio más amplio y te dará una hermosa vista en la cual perderte.