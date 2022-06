Oficinas en casa: te enseñamos dónde y cómo

Para trabajos más simples, es posible que una oficina dentro del dormitorio sea la solución. Aclaramos primero que no es recomendable realizar tareas que requieren cierto grado de alerta, en un espacio destinado al descanso. Dicho esto, si no hay más remedio, siempre se puede improvisar un lugarcito para trabajar, que podamos mantener ordenado el resto del tiempo. Este escritorio es lo suficientemente angosto para no obstaculizar el paso y tiene 3 gavetas largas que hacen que el área se mantenga bien organizada.