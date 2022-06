Ideas para tener un recibidor acogedor y con mucho estilo

Si somos de los que llegamos siempre cargados a la casa, entonces no puede faltar un perchero en el recibidor. Eso sí, no es cuestión de usar este útil elemento como excusa para ir juntando carteras, abrigos y pare usted de contar. Una vez que hayamos descargado las bolsas del supermercado, las carpetas que trajimos de la oficina, etc., hay que guardar lo que colgamos o en pocos días se convertirá en un desorden.