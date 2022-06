Azulejos modernos para renovar tu baño

Los baños son espacios importantes de las zonas de servicio, no solo en la vivienda sino en todo tipo de construcción, como equipamientos, comercios entre otros, por lo que su diseño requiere de especial cuidado. Los acabados y la imagen deben contar con elegancia confort y sobre todo durabilidad para que el mantenimiento y la durabilidad del mismo no cause algún problema. Con el pasar del tiempo también se puede requerir adecuar los hogares ya sea por necesidad o por que se quiere renovar el ambiente por modernidad, elegancia y estilo.

El cuarto de baño dentro de todas las áreas de la casa cuenta igualmente con un gran reto de diseño debido a las múltiples funciones que en él se desempeñan ya que hay que tener en cuenta equipar cada espacio con bañeras, lavamanos y muebles que aporten al orden y la espacialidad. Los materiales que se deben utilizar deben ser resistentes a la humedad y los cambios de temperatura. Los revestimientos serán los encargados de la imagen del espacio, generando contrastes de color, textura y materialidad en concordancia con el estilo arquitectónico ya sea rústico, moderno, minimalista, entre otros. Los azulejos cuentan con una gran variedad de colores, estilos, formas y tamaños que pueden hacer que las opciones sean casi innumerables y tomar la decisión que mejor se adecue al gusto personal del ususario final.

Si el cuarto de baño es iluminado con luz tenue, el tamaño y las proporciones de este, la distribución de los demás elementos que lo conforman son algunas de las preguntas que se deben resolver para que el trabajo final sea el esperado y para conseguir ese objetivo podrás apoyarte en la guía de nuestros profesionales. Veremos algunos proyectos que te llenarán de ideas e inspiración.