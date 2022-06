Haz tu propio estanque en tu jardín en 6 pasos

Siempre haz querido tener un estanque o pozo en tu jardín, ¿pero no sabes como? No quieres invertir en una cuenta larga con los expertos, pero aun así ¿quieres tener ese hermoso estanque? No te preocupes, en homify te damos varios pasos para que lo hagas ¡tu mismo! A continuación te explicaremos, paso a paso y de forma sencilla, cómo crear tu propio estanque para que este luzca hermoso en medio de tu jardín. Así que, si la idea te llama la atención, te recomendamos seguir nuestras simples instrucciones y adecuarlas según tu estilo. ¿Animado? Es momento de empezar la lección.