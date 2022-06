Una casa pequeña pero llena de atmósferas

Que tu casa sea chiquita no significa que no pueda contar con un estudio en el que dar rienda suelta al ingenio y la creatividad. He aquí un muy buen ejemplo de cómo integrar tu biblioteca con tu lugar de trabajo de forma sobria y elegante mediante el uso de la madera –la misma madera empleada en el resto de la casa-. Recuerda que si quieres hacer de este tu lugar de escape, no estará de más añadir un cómodo sofá y un televisor de pantalla plana que no ocupe mucho espacio (y preferiblemente colgante) para así integrar a su vez ¡una sala multimedia!

Finalmente, no olvides que en materia de estudios de trabajo la buena iluminación es clave para que nuestros ojos no paguen las consecuencias de una mala lectura. Así mismo, una cómoda silla hará a su vez que tu columna no pague la factura. El estudio de esta pequeña casa ubicada en Medellín-Colombia es el perfecto ejemplo para todo lo anterior.

