Cómo obtener la mejor atmósfera romántica en tu casa

Esta casa además de ser amplia de ancho y de largo también es amplia en cuanto a su altura, lo cual resulta refrescante permitiendo una óptima circulación del viento; ¿qué más se puede pedir en medio de un clima cálido? Sumado a esto, y como ya lo hemos explicado previamente, el uso de azulejos es constante en casi todos y cada uno de los rincones de esta hermosa y romántica casa. No olvidemos entonces que son muchas las ventajas de los azulejos, entre ellas: no se queman, son antiestáticos (no pasan la corriente), no encapsulan tantos microbios ni ácaros ya que son muy compactos, son higiénicos y fáciles de limpiar, resisten climas extremadamente cálidos, pocas veces se manchan y –como si fuera poco- ¡siempre lucen bien!

He aquí la sala principal llena de ventilación, azulejos y grandes entradas de luz mediante enormes ventanas que, además, proporcionan una espectacular vista tropical. ¿Continuamos?