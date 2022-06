Un dúplex soñado

¿Ves que la palabra monotonía no cabe aquí? Esta fachada es la muestra viviente de que, con un poco de creatividad propiciado en este caso por expertos coreanos, se pueden hacer cosas geniales. Y es que a partir de tan solo dos volúmenes metálicos e irregulares en su forma, esta fachada logra adquirir único y original que se destaca del montón dentro de la urbe que lo rodea. Como si fuera poco, la fachada cuenta con lo que parecieran un par de terrazas dispuestas para el esparcimiento, la charla y la entretención. Dichas terrazas, por su parte, aportan calidez y sensación hogareña mediante su material primo: la madera clara. A su vez, el contraste de tonalidades claras y oscuras y de materiales logra brindar un look muy contemporáneo a este hermoso dúplex urbano. Finalmente, y como si aquellas terrazas no fueran lo suficientemente hermosas, en lo alto –y en un segundo piso- se destacan un par de balcones prestos para brindarnos al mejor vista.