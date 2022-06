Una casa simplemente fantástica

El recorrido que estamos por emprender va patrocinado por Vismaracorsi Arquitectos y estamos seguros de que ¡te encantará! He aquí uno de los mejores proyectos realizado por Luciano Vismara y María Florencia Corsi: Casa C Puerto Roldán. No te dejes engañar por su fachada hermética, compacta y rectangular pues esta casa contiene más de un espacio que va desde áreas sociales a zonas más privadas. Dentro de las distintas zonas encontraremos: un patio interno, un estudio, un living, cocina, comedor, galería, dormitorio con baño de lujo, dormitorio para invitados, baño principal, lavadero, un área social y –como si esto fuera poco- ¡una enorme piscina! ¿Listos? Es momento de ingresar a esta casa inigualable, original y, sobre todo, contemporánea.