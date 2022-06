Un apartamento ideal para estudiantes

Que en la pared tengas escrito en luces de neón que diga Yes you can bastante divertido, demuestra lo juvenil que se siente el que allí vive. El mueble, un espacio perfecto para las mentes creativas; combinando orden, tecnología y arte minimalista en el mismo espacio. Bien organizado este loft, cada cada área mantiene su objetivo aunque aparentemente esten en el mismo espacio.