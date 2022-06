Diviértete decorando tu casa con tableros de tiza

No hay un lugar que debería ser más divertido –y decorado acorde a ello- que el cuarto de un niño o una niña. Si eres de los que quiere preservar la magia en el universo de tus hijos a la vez que fomentas sus talentos y creatividad entonces esta idea es perfecta para ti. Poner una pizarra en el cuarto de tus chiquitos los incentivará a pintar, desarrollar sus actividades motrices, su creatividad y su identidad. Regálales un borrador con el que puedan renovar sus ideas una vez a la semana o –por qué no- ¡una vez al día! Créenos, un Pizarro dará horas y horas de entretención a tus niños y a sus amigos. Si tienes una niña estamos seguros de que pasará días enteros jugando a la profesora. Divertido, ¿no es así? Los dormitorios no son solo para dormir.