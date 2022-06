6 formas para volver tu casa más relajante

No necesitas de mucho espacio, puede ser apenas un rinconcito o incluso una esquina, pero lo importante es que encuentres un espacio donde relajarte. No necesitarás mucho más que una silla, aire fresco y mucha luz natural. Si cuentas con un jardín o con un patio te recomendamos crear tu rincón sagrado allí debido a sus cualidades naturales y terapéuticos; si por el contrario no cuentas con zonas verdes y al aire libre dentro de tu misma casa, entonces recurre a lugares cercanos ventanas para así tener ventilación ¡y luz, mucha luz! Aquellos espacios te serán de gran ayuda ya que allí podrás pasar horas tomando café y leyendo tu libro favorito para escapar de las rutinas y de todo lo que te agobia.

Tabary Le Lay